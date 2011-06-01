Кучма: прослушивание организовали заказчики убийства Гонгадзе

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА обратился в Генеральную прокуратуру Украины с жалобой на закрытие уголовного дела против экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Л.КУЧМЫ.

В сообщении говорится, что 1 марта 2005 года Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку в то время считала, что он действовал в состоянии крайней необходимости для якобы предотвращения потенциального вреда общественным интересам, а поэтому его действия не являются преступными.

В жалобе Л.КУЧМЫ отмечено, что у Генпрокуратуры не было правовых оснований для признания действий Н.МЕЛЬНИЧЕНКО совершенными в состоянии крайней необходимости, а, следовательно, и не было правовых оснований для закрытия уголовного дела на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины и ст. 39 Уголовного кодекса Украины.

При крайней необходимости даже преступные действия – если их совершение устраняет другую более значительную опасность для прав и интересов лица, общества и государства – теряют преступный характер при условии, если эту опасность невозможно устранить другими средствами. Однако Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не только не устранил какой-либо опасности, а наоборот, в его действиях усматривается возможная связь с трагической гибелью Георгия Гонгадзе, говорится в жалобе.

Как отмечается в жалобе, «очевидным является то, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО годами не передавал записи правоохранительным органам и не информировал лиц об опасности, которая якобы им угрожала, а руководствовался своими личными, в том числе и корыстными мотивами. Целью осуществления им несанкционированной записи разговоров был шантаж лиц, записи разговоров которых осуществлялись, обнародование содержания разговоров в СМИ для дискредитации определенных государственных деятелей и служащих, продажа записей разговоров другим лицам, передача их политическим оппонентам Президента Украины КУЧМЫ Л.Д., что исключает состояние крайней необходимости у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО».

Л.КУЧМА заявил: «Я являюсь человеком, наиболее заинтересованным в том, чтобы были найдены и наказаны как убийцы Георгия Гонгадзе, так и заказчики преступления. Произошло так, что именно у меня есть процессуальные возможности обратиться в Генеральную прокуратуру с жалобой на закрытие уголовного дела против бывшего майора МЕЛЬНИЧЕНКО. Поэтому я сделал это, а также оставляю за собой право обратиться по этому поводу и в суд. Я настаиваю на том, что сохранение фактической неприкосновенности МЕЛЬНИЧЕНКО под предлогом якобы «крайней необходимости» его действий означает отказ следствия от поисков настоящих заказчиков убийства журналиста Гонгадзе, которые организовали преступное прослушивание кабинета Президента Украины и фальсифицировали сделанные там записи. Шпионаж, измена Родине, распродажа ее тайн, шантаж, клевета и фальсификация не имеют права оставаться безнаказанными. Поэтому я, второй Президент Украины, требую возобновления уголовного дела против МЕЛЬНИЧЕНКО».