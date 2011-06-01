Оппозиция повернулась к заму генпрокурора спиной

Народные депутаты из фракции "Бют-Батьківщина" оставили сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против того, что в парламенте с информацией выступает не генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА, а первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

Как передает корреспондент УНИАН, член фракции "БЮТ-Батьківщина" Александр СТЕШЕНКО отметил на заседании парламента, что «мы хотели видеть сегодня на трибуне генерального прокурора Украины, который должен ответить на вопросы, волнующие общество».

Он отметил, что фракция не имеет ничего против Р.КУЗЬМИНА, но «слушать информацию господина КУЗЬМИНА фракция не намерена».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что данный вопрос «приобрел политический оттенок».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что нет никакого нарушения законодательства Украины и Регламента ВР в связи с тем, что в сессионном зале выступает первый заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, фракция "БЮТ-Батьківщина" настаивает, чтобы в парламенте с информацией относительно уголовных дел против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выступал именно генеральный прокурора Виктор ПШОНКА.