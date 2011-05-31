ВР разрешила ввозить в Украину лекарства «для научных исследований»

Верховная Рада страны приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 17 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно обеспечения проведения фармацевтической разработки лекарственных средств и научных исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 244 народных депутата из 292 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 Закона Украины «О лекарственных средствах», дополнив перечень оснований для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, в частности, для проведения фармацевтической разработки лекарственных средств, в том числе отработки технологии производства опытных серий, разработки и апробации аналитических методов контроля качества (субстанции, в том числе пелеты, премиксы, а также продукция в форме «in bulk») и для научных исследований.