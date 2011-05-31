Тимошенко по поведению Пшонки поняла: ее дело сфальсифицировано

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что поведение генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ подтверждает факт фальсификации возбужденных против нее уголовных дел.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

Она напомнила В.ПШОНКЕ, что сегодня истекает срок, отведенный, согласно законодательству, на прокурорское реагирование на ее жалобу о незаконности возбуждения уголовных дел. "У ПШОНКИ сегодня последний день для ответа на жалобу о незаконности уголовного дела против меня. Эти дела сфальсифицированы, поэтому и не отвечает", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно этим объясняется и отказ генерального прокурора от публичного доклада в Верховной Раде Украины. "Как правило, прячутся от прокуроров, а здесь наоборот - сам генпрокурор прячется. ПШОНКА боится ответить на мою жалобу и в Раду боится прийти", - добавила экс-премьеры.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз обратилась к генеральному прокурору Украины В.ПШОНКЕ с требованием отменить постановление о возбуждении уголовных дел против нее.

"Уже в третий раз обращаюсь к Вам с требованием отменить постановление о возбуждении против меня политически мотивированных уголовных дел и ряд незаконных действий следователей и прокуроров по этим трем делам. Поскольку две мои предыдущие жалобы, адресованные Вам лично, не были рассмотрены Вами в установленные сроки, третье обращение вынуждена сделать открытым", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

Также в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.