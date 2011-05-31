Ефремов не видит логики в действиях оппозиции

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет нелогичным требование оппозиции, чтобы лично генеральный прокурор Виктор ПШОНКА выступил в парламенте с информацией об уголовных делах против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, комментируя выход фракций "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС из сессионного зала в знак протеста против того, чтобы парламент завтра заслушал информацию не генерального прокурора, а другого представителя ведомства по поводу дел против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Как-то не совсем логично действуют наши коллеги», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, непринципиально, кто будет выступать в ВР от имени Генеральной прокуратуры. «Потому что не зависит, кто будет выступать – генеральный прокурор или те, прокуроры, которые ведут непосредственно это следствие, - поскольку будет точка зрения Генеральной прокуратуры, а не человека», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он надеется, что фракции найдут компромисс по этому вопросу. «Я думаю, что в конечном итоге будет до конца дня достигнут и здесь компромисс, и коллеги вернутся и будут работать в зале», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов сообщил, что парламент не делал запрос в Генеральную прокуратуру, «и мы не знаем, где сейчас находится генеральный прокурор – на рабочем месте или в командировке». «Я думаю, что секретариат Верховной Рады это уточнит, но это не принципиальный вопрос», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление о заслушивании завтра информации Генеральной прокуратуры об уголовных делах, возбужденных в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Документом предусмотрено, что этому ведомству предоставляется право самостоятельно определить докладчика. Фракции большинства поддержали постановление.

В свою очередь фракция "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС в знак протеста покинули сессионный зал.