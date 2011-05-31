Бютовцы ушли и вернуться не обещали

Фракция “БЮТ-Батькивщина” сегодня не планирует возвращаться в сессионный зал парламента.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат этой фракции Владимир ФИЛЕНКО.

Он отметил, что сейчас состоится заседание фракции “БЮТ-Батькивщина”.

По его словам, фракция не будет возвращаться в сессионный зал, поскольку настаивает на том, чтобы в парламенте с информацией о делах в отношении лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО выступил именно генеральный прокурор Виктор ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление о заслушивании завтра информации Генеральной прокуратуры об уголовных делах, возбужденных в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Документом предусмотрено, что этому ведомству предоставляется право самостоятельно определить докладчика. Фракции большинства поддержали постановление.

В свою очередь фракция "БЮТ-Батькивщина" в знак протеста покинула сессионный зал.