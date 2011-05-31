Мельниченко возглавил партию

30 мая в Киеве состоялся учредительный съезд политической партии «Украинская люстрация». Председателем новосозданной организации единогласно избран бывший майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе новосозданной партии.

Как отмечается в сообщении, делегаты из разных областей Украины на съезде приняли решение создать партию, утвердили ее название, Устав и Программу.

Также на съезде были избраны руководящие органы партии. Первыми заместителями председателя стали главный редактор газеты «ВВС» Владислав ТРУШ и руководитель Академии политического анализа Владимир РУБАН.

Как говорится в сообщении, «председателем новосозданной организации единогласно избрали Н.МЕЛЬНИЧЕНКО – Человека и Гражданина, который первым провел символический акт люстрации, ярко показал всю несостоятельность нынешней власти улучшить жизнь простого народа, раскрыл преступную сущность наших власть предержащих – собственное обогащение по любой цене». «Своими действиями мне уже удалось изменить историю нашей страны. Уверен, что когда нас буду триста в Верховной Раде, готовых пожертвовать всем ради страны и благосостояния ее граждан, Украина расцветет. Ведь мы сегодня собрались здесь, чтобы у наших детей было счастливое будущее в этой стране», – сказал новоизбранный председатель партии.

По убеждению участников учредительного съезда, главная причина всех неурядиц страны и ее граждан кроется в глубоком кризисе управления, который выражается в неэффективной, коррумпированной власти. С точки зрения достижений экономики, общественного развития и внешнеполитического положения, никакой разницы между властью и оппозицией, более старыми и более новыми руководителями страны нет.

Выступая на съезде, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в частности, отметил, что «политическая элита в Украине не является украинской по сути, потому что она не живет, не лечится, не рожает в Украине». По его словам, народ превратили в узников, а страну - в концлагерь. «У народа отобрали его собственность, его национальные богатства. В результате, одна тысяча мафиозных семей получила Украину в качестве трофея. Сотни миллионов долларов с легкостью тратятся на самую дорогую недвижимость за границей. А все это потому, что ежедневно нас грабят на миллиарды», - заявил лидер политической силы. По его мнению, к лучшему будущему у Украины существует только один путь - проведение мирной и всесторонней люстрации (в переводе с латыни - «очистки») власти в Украине.

Как отмечается в пресс-релизе, по мнению учредителей партии «Украинская люстрация», прекратить деградацию Украинского государства и общества можно исключительно с помощью проведения сугубо украинской люстрации с использованием международного и исторического опыта.

Соответствующие мероприятия изложены в Программе партии, которая состоит из 10-ти пунктов:

1. Запрещение высокопоставленным лицам, находившимся у власти на протяжении последних 20 лет, которые привели Украину к такому плачевному состоянию, а сами сказочно обогатились, занимать какие-либо государственные и выборные должности.

2. Отмена должностей «наместников» – глав районных и областных администраций. Всю полноту власти передать местным советам, устранив, таким образом, имеющееся сегодня двоевластие на местном уровне.

3. С целью обеспечения справедливого правосудия, зависимости судей только от народа, – назначение и отзыв судей исключительно местной общиной.

4. Немедленная отмена неприкосновенности и льгот депутатов и чиновников.

5. Возвращение украденных земель, лесов, год, недр, стратегических предприятий их настоящему владельцу – украинскому народу.

6. Установление вознаграждения за содействие в возвращении несправедливо изъятой собственности общине.

7. Введение прогрессивного налога на прибыль. Человек, который получает до 100 тысяч гривен в год, должен платить налог суммарно не более 10%. Равные условия налогообложения для всех, уплата налогов по месту фактического расположения предприятия. Ликвидация заграничных оффшоров.

8. Освобождение на 10 лет работников села от каких-либо налогов. Беспроцентные кредиты для «подъема» сельского хозяйства и инфраструктуры. Украинское село – свободная экономическая зона.

9. Принятие всех возможных мероприятий для делания невозможным коррупции, ликвидации ее как явления. Возможный путь – привлечение чиновников за какие-либо коррупционные деяния к высшей мере наказания.

10. Воспитание Гражданина. Образованный Гражданин - залог правового государства и гражданского общества. Национальное примирение и объединение на основе борьбы с общими врагами: коррупцией и бедностью. Осознание того, что власть сознательно нас разделяет, чтобы мы не объединились против нее.

Уже в ближайшее время, в соответствии с законодательством, Министерство юстиции получит материалы учредительного съезда и начнет процесс регистрации новой партии, отмечается в сообщении.