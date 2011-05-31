Тимошенко настаивает на законе о судах присяжных

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что суды присяжных способны обеспечить справедливое правосудие, поэтому настаивает на необходимости принятия соответствующего закона, который урегулирует основы их формирования.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Хотим противопоставить политическим репрессиям и карманным судьям привлечения народа к осуществлению правосудия через суды присяжных", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице Twitter, комментируя законопроект "О суде присяжных в Украине", инициированный народными депутатами Сергеем ВЛАСЕНКО (фракция "БЮТ-Батькивщина") и Геннадием МОСКАЛЕМ (фракция “Наша Украина – Народная Самооборона”).

Проект закона "О суде присяжных в Украине", зарегистрированный в Верховной Раде, определяет правовые принципы организации суда присяжных для осуществления правосудия в Украине с целью защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, также определяет статус присяжного, порядок его избрания, освобождения от должности, принципы деятельности суда присяжных в Украине, процесс выборов присяжных, гарантии их независимости и неприкосновенности и другие вопросы, связанные с деятельностью суда присяжных.

Законопроектом предусмотрено, что рассмотрение уголовных дел судом присяжных будет проводиться в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и в апелляционных судах областей, городов Киева и Севастополя и Апелляционном суде Автономной Республики Крым.

Присяжными могут быть избраны лишь граждане Украины, которым исполнилось 35 лет, постоянно проживающие на территории Украины на протяжении последних пяти лет, свободно владеющие государственным языком, имеющими место работы или постоянный заработок, за исключением граждан Украины, которые имеют судимость за совершения преднамеренного преступления, признанные судом ограничено вменяемыми или неподсудными, имеют хронические психические или другие заболевания, или являются представителями власти, служебными лицами юридических лиц публичного права или государственными служащими.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 21 мая заявила о намерении отстаивать свое право на рассмотрение своего уголовного дела в суде присяжных. "У нас Конституция предусматривает суд присяжных, и я буду обращаться к судебной системе, чтобы судил суд присяжных", - сказала лидер партии "Батькивщина".