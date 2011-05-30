Глава НСЖУ привел Януковичу 11 фактов притеснения журналистов

Председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО в письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ привел факты притеснения средств массовой информации и журналистов.

Текст открытого письма размещен на сайте НСЖУ.

«Вообще-то во время Вашей президентской каденции мы не раз пытались достучаться до Вас по поводу болезненных проблем украинской журналистики, но, к сожалению, конкретных сдвигов не увидели», - отмечает И.ЛУБЧЕНКО.

Он привел 11 фактов притесенения СМИ и журналистов.

«Если Вы готовы услышать 18 тысяч членов Союза – секретари НСЖУ готовы встретиться с Вами, чтобы детальнее обсудить ситуацию», - говорится в письме.

В частности, И.ЛУБЧЕНКО привел такие факты, как прекращение оператором «Воля» трансляции популярного черкасского независимого телеканала «Антенна-плюс», увольнение в прошлом году по требованию председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея ТУЛУБА с должности генерального директора Областной государственной телерадиокомпании известного и авторитетного журналиста Михаила КАЛИНИЧЕНКО, увольнения Владимира ГЛЯДЧЕНКО с должности директора Никопольского КП «Телерадиокомпания «Южная заря».

«В письме приведены не все факты ущемления средств массовой информации и журналистов – их, к сожалению, больше», - отмечают в НСЖУ.