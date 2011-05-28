Коморовский надеется на интеграцию Украины с западным миром

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ надеется на последующую интеграцию Украины с западным миром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве в субботу после встречи с президентом США Бараком ОБАМОЙ.

Глава польского государства сообщил, что среди вопросов, которые он обсуждал с американским президентом, была восточная политика.

«Я бы хотел, чтобы Украина была государством, которое последовательно, – может необязательно очень эффектно - но стремилась углублять свои связи с западным миром», - сказал он.

Б.КОМОРОВСКИЙ очень положительно оценил то, что во время саммита президентов Центральной Европы состоялась встреча президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и США Барака ОБАМЫ.

Он также отметил, что В.ЯНУКОВИЧ задекларировал готовность Украины приспосабливаться к стандартам западного мира.

“Украина на саммите не была предметом обеспокоенности, а активным участником дискуссии”, - отметил Б.КОМОРОВСКИЙ и прибавил, что Польша в дальнейшем будет поддерживать євроатлантичну интеграцию украинцев.

Как сообщал УНИАН, вчера В.ЯНУКОВИЧ принял участие в работе 17 саммита президентов Центральной Европы, в рамках которого состоялся рабочий ужин участников саммита с президентом США Б.ОБАМОЙ.