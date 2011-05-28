Медведев: с Януковичем договорились подумать о «продвинутой кооперации»

Соглашения РФ и Украины в газовой сфере нужно выполнять, призывы к их пересмотру должны быть основаны на имеющихся договоренностях.

Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, передает РИА «Новости».

"Мы должны соблюдать заключенные соглашения. Это относится и к РФ, и к нашим украинским партнерам. Всякого рода призывы к каким-то односторонним мерам, пересмотру должны быть наложены на ткань договоренностей, а не как иначе", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он отметил, что для России Украина - "не какой-то малозначимый, сторонний, дальний партнер". "Это близкая, братская страна, у которой сейчас много экономических проблем", - отметил Президент РФ.

"Мы договорились с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ подумать о том, чтобы в будущем можно было бы использовать какие-то продвинутые формы кооперации, включая и кооперацию в газовой сфере", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В связи с этим он поручил А.МИЛЛЕРУ работать в этом направлении с украинскими партнерами.

Со своей стороны, А.МИЛЛЕР сообщил о результатах встречи с руководством Украины, которую он провел на днях.

"Со стороны "Газпрома" было отфиксировано, что действующий контракт работает строго на базе рыночной формулы цены. В ходе встречи мы обсудили возможные новые формы кооперации, которые могут вывести российско-украинское сотрудничество на новый уровень", - сказал глава холдинга.