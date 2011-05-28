Янукович обещает превратить Киев в «настоящую европейскую столицу»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил киевлян с Днем города, который отмечается сегодня.

В приветствии, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что "богатый своей историей и прекрасной архитектурой, золотоверхий Киев сквозь века сохранил неповторимый колорит и исключительную самобытность".

По словам Президента, ему, как и каждому гражданину города, чрезвычайно приятно видеть, как в столице появляются долгожданные станции метро и мосты, транспортные развязки, строятся новые жилые комплексы.

"Убежден, что следующий год станет для Киева особенным. Мы будем встречать гостей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Люди из разных стран мира будут иметь возможность познакомиться с уникальными храмами, старинными памятниками, живописными пейзажами и почувствовать искреннее гостеприимство жителей города", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заверил жителей столицы в том, что "мы превратим Киев в настоящую европейскую столицу".