«Свобода» заявила о похищении своего депутата

В Ивано-Франковске неизвестные схватили и увезли в неизвестном направлении председателя Стрыйской районной организации ВО "Свобода", депутата Стрыйского районного совета от ВО "Свобода" Марьяна Берездецкого. Об этом ТСН заявили в пресс-службе политсилы.

Как говорится в сообщении, неизвестные схватили Берездецького на улице Троллейбусной при выходе из супермаркета, без всяких объяснений повалили свободовца на землю, скрутили и затащили в белый бус с номерными знаками АО 15157 ИС.

Похитителей было семеро, все они были в гражданском, коренастого телосложения. Берездецкому они не предъявили никаких повесток или документов, уточнили в "Свободе".

В пресс-службе подчеркнули, что это не первая попытка похищения свободовцев. По информации организации, 12 мая около 19:00 в центре Львова неизвестные, которые представились работниками милиции, уже пытались задержать Марьяна Берездецкого. Прохожие буквально отбили свободовца у нападавших.

Напомним также, в ночь на 20 мая в Киеве ограбили офис городской организации ВО "Свобода", расположенный на Богдана Хмельницкого, 59-В. Из офиса были похищены только оргтехника и партийная документация, в частности, удостоверения журналистов газеты ВО "Свобода".