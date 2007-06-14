В понедельник человека Ющенко в ЦИК будут пугать ужасными последствиями

Восемь членов ЦИК (Михаил Охендовский, Юрий Данилевский, Тамара Астахова, Александр Шелестов, Татьяна Лукаш, Юрий Донченко, Бронислав Чайковский и Александр Чупахин) вновь инициируют проведение заседания комиссии 18 июня. Об этом на собрании этих членов ЦИК сообщил М.Охендовский. Члены намерены инициировать заседание комиссии с целью принятия коллегиального решения о закреплении за каждым членом ЦИК определенного региона Украины.

М.Охендовский заявил, что в случае, если председатель ЦИК Владимир Шаповал не осознает незаконность своей позиции, возможны три пути развития последующих событий. В частности, это: обращение к Президенту и парламенту относительно изменения состава ЦИК, обращение в суд о нарушении членами ЦИК присяги, и, в крайнем случае, выборы не состоятся, поскольку нынешний состав ЦИК является не дееспособным.

Напомним, ранее, 11 июня, В.Шаповал единолично подписал распоряжение о закреплении за каждым членом ЦИК регионов Украины.

РБК-Украина