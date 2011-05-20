Оппозиция в знак протеста покинула Верховную Раду

Народные депутаты из фракций "БЮТ-Батькивщина" и «Наша Украина – Народная Самооборона» в знак протеста против уголовного преследования экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что сегодня «здоровье и жизнь Ю.ЛУЦЕНКО под угрозой».

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, объявленная экс-министром акция голодовки может привести к трагическим последствиям.

«Прокуратура сняла с себя ответственность за здоровье и жизнь оппозиционного политика, а теперь цинично дает советы, мол, заявляйте ходатайство в судебном заседании», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Он считает, что экс-министру уже давно должны были изменить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

По мнению депутата, к Ю.ЛУЦЕНКО «власть применяет двойные стандарты».

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что 87 депутатов из фракции НУ-НС обратились в Печерский райсуд Киева «с призывом немедленно освободить его из-под стражи».

По его словам, собрано около 100 подписей депутатов для того, чтобы взять Ю.ЛУЦЕНКО на поруки.

«В случае необходимости мы готовы также немедленно внести за него денежный залог – всю сумму, которую инкриминируют Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО, отметив, что это согласованная позиция депутатов, которые подписали обращение в суд.

Н.МАРТЫНЕНКО считает, что «тогда исчезнут любые, даже формальные зацепки для его дальнейшего содержания под стражей».

«Если Ю.ЛУЦЕНКО не будет немедленно выпущен на свободу, то вся ответственность за возможные трагические последствия его голодовки полностью ляжет на власть и ее высшее руководство», - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня в знак протеста против преследования оппозиционных политиков народные депутаты из фракций "БЮТ-Батькивщина" и «Наша Украина – Народная Самооборона» покидают сессионный зал. В частности, члены фракции НУ-НС Владимир ВЯЗИВСКИЙ и Владимир АРЬЕВ были на заседании Верховной Рады в белых футболка с надписями «Свободу Луценко!».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышения власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа. 28 января пресс-служба ГПУ сообщила, что установленный досудебным следствием ущерб государству составляет более 970 тыс. грн.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.