Депутатам Киевсовета приказали не носить бриллианты и сумки от Луи Виттон

В следующий четверг состоится сессия Киевсовета, уже вторая, которую проведет новый секретарь Галина Герега. Как выяснила газета «Сегодня», нынешняя хозяйка быстро навела здесь свои порядки. На первом же собрании секретариата Киевсовета (это около 200 человек) Герега высказала ряд пожеланий о дресс-коде и правилах поведения в горсовете.

«Одежда, внешний вид и аксессуары сотрудников должны соответствовать публичному месту. Не надо дразнить людей нарядами от «Шанель» и сумками от «Луи Виттон» и дорогими мобильными телефонами. Все должно соответствовать декларируемым доходам», — говорила Герега. Она также потребовала ездить на скромных машинах и сократить количество личной охраны у тех, кто приводит с собой в мэрию по два—четыре секьюрити. Да и в целом соответствовать доходам - зарплата сотрудников Киевсовета, включая помощников депутатов, которые работают во фракциях, составляет в среднем 4 тыс грн.

Любопытно, что первым пострадать от новых правил может глава фракции ГАК (Герега член этой фракции) Александр Пабат, известный своими яркими дизайнерскими нарядами. Но сам он спокоен. «Я не хожу в гипюровых рубашках, а пиджаки у меня сдержанных тонов. И хожу без охраны. Да и вообще я депутат. На меня запреты не распространяются», — улыбается Пабат. В самом Киевсовете говорят, что никто не сопротивляется новшествам.

«А мы и так соблюдали дресс-код. Кстати, как нам рассказали, сама Герега, которая въехала в кабинет Довгого, сделала его скромнее. Она убрала картины и дорогую аппаратуру, в частности, систему секретарь-директор. Мебель у нее осталась прежней. Она не была на балансе Киевсовета. Ее завез за свой счет Довгий, но не стал вывозить из кабинета. Он забрал только свои вещи (у Олеся Довгого в шкафу стояла коллекция слоников и было много картин.). Никаких личных вещей, говорящих о ее увлечениях в кабинете нет», — рассказал журналистам один из депутатов. А вот в чем привычки Довгого и Гереги похожи — они ездят на личных машинах в сопровождении личной охраны. Правда, у Гереги лишь один охранник, в отличие от двух — Довгого.

Кроме того, Герега заявила о грядущем сокращении аппарата на 20%. «Галина Федоровна за это время пересмотрела, кто чем занимается, сколько бывает на работе, как работает и себя ведет. Видимо, кто не будет выполнять новые требования, тот и уйдет», — рассказал источник.