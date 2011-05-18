Богословская не пускает на заседания «своей» комиссии оппозицию?

Временная следственная комиссия по расследованию подписания газовых соглашений 2009 года, которую возглавляет народный депутат из Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, занимается исключительно обливанием грязью лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя сегодняшнее заседание указанной ВСК.

По его словам, Комиссия сформирована и действует с нарушением всех возможных норм регламента Верховной Рады, в частности, в ее работе не имеют возможности принимать участие представители оппозиции.

С.ПАШИНСКИЙ назвал ложью заявление о том, что Ю.ТИМОШЕНКО при подписании газовых соглашений якобы подделала директивы Кабинета министров: «Это абсолютно откровенная ложь».

По словам народного депутата, представители Генпрокуратуры, а также действующий министр юстиции предоставили документы в Печерский райсуд, в которых сказано, что «это не были директивы Кабинета министров, а в рамках закона о Кабинете министров ТИМОШЕНКО исполняла свои распорядительные функции, и это были директивы премьер-министра».

«Эти соглашения были действительно затем утверждены на заседании правительства по факту их подписания, но с точки зрения международного права эти соглашения не являются межгосударственными - это соглашения хозяйствующих субъектов, которые регламентируются международным коммерческим правом», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

Он также назвал ложью заявления представителя Генпрокуратуры, которые прозвучали на заседании ВСК, о том, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы срывает следственные действия.

«Это ложь, потому что вся страна наблюдала участие ТИМОШЕНКО в заседании Печерского суда», - отметил народный депутат.

С.ПАШИНСКИЙ также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день Юлия ТИМОШЕНКО болеет. «У нее температура, она болеет, о чем сообщено следователям и представителям Генпрокуратуры, но в ближайшее время она выздоровеет и будет принимать участие в дальнейших сфальсифицированных следственных действиях», - сказал он.