Богословская не пускает на заседания «своей» комиссии оппозицию?
Пашинский - о лживых заявлениях
|Сергей Пашинский
Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя сегодняшнее заседание указанной ВСК.
По его словам, Комиссия сформирована и действует с нарушением всех возможных норм регламента Верховной Рады, в частности, в ее работе не имеют возможности принимать участие представители оппозиции.
С.ПАШИНСКИЙ назвал ложью заявление о том, что Ю.ТИМОШЕНКО при подписании газовых соглашений якобы подделала директивы Кабинета министров: «Это абсолютно откровенная ложь».
По словам народного депутата, представители Генпрокуратуры, а также действующий министр юстиции предоставили документы в Печерский райсуд, в которых сказано, что «это не были директивы Кабинета министров, а в рамках закона о Кабинете министров ТИМОШЕНКО исполняла свои распорядительные функции, и это были директивы премьер-министра».
«Эти соглашения были действительно затем утверждены на заседании правительства по факту их подписания, но с точки зрения международного права эти соглашения не являются межгосударственными - это соглашения хозяйствующих субъектов, которые регламентируются международным коммерческим правом», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.
Он также назвал ложью заявления представителя Генпрокуратуры, которые прозвучали на заседании ВСК, о том, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы срывает следственные действия.
«Это ложь, потому что вся страна наблюдала участие ТИМОШЕНКО в заседании Печерского суда», - отметил народный депутат.
С.ПАШИНСКИЙ также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день Юлия ТИМОШЕНКО болеет. «У нее температура, она болеет, о чем сообщено следователям и представителям Генпрокуратуры, но в ближайшее время она выздоровеет и будет принимать участие в дальнейших сфальсифицированных следственных действиях», - сказал он.