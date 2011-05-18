Гендиректором Укринформа стал корреспондент Интерфакса
Децик ранее работал в Херсоне
Кабинет министров назначил Александра ДЕЦИКА генеральным директором Украинского национального информационного агентства “Укринформ”.
Как сообщает Правительственный портал, об этом говорится в Распоряжении Кабинета министров.
А.ДЕЦИК уже представлен коллективу агентства в качестве нового руководителя.
А.ДЕЦИК до назначения был правительственным корреспондентом информационного агентства «Интерфакс Украина».
Ранее он работал руководителем пресс-службы Херсонской облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, 16 мая Кабмин освободил Виктора ЧАМАРУ от должности генерального директора Украинского национального информационного агентства “Укринформ» в связи с несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья и выходом на пенсию.