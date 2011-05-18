В ГПУ засняли на видео, как Тимошенко оскорбляет следователя

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Александр НЕЧВОГЛОД вызывает экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО вместе с ее защитником Сергеем ВЛАСЕНКО 19 мая на 10.00 для проведения следственных действий в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН публичном заявлении А.НЕЧВОГЛОДА, адресованном лично Ю.ТИМОШЕНКО.

"Учитывая, что уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено, что следствие должно быть завершено в двухмесячный срок, я официально обращаюсь к Вам с требованием вместе с защитником прибыть в 10 часов 19 мая 2011 года в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины для участия в проведении безотлагательных следственных действий, для завершения следствия", - заявил А.НЕЧВОГЛОД.

Следователь объяснил появление своего заявления тем, что на протяжении последнего месяца Ю.ТИМОШЕНКО уклоняется от досудебного следствия по делу и манипулирует "общественным мнением в свою пользу, представляя себя в глазах граждан Украины и зарубежного сообщества "жертвой политических репрессий преступной власти".

А.НЕЧВОГЛОД заявляет, что Ю.ТИМОШЕНКО с начала досудебного следствия предприняла ряд спланированных мер по затягиванию следствия, невыполнению процессуальных решений следователя, срыву следственных действий. "Однако Вы даже такие поступки пытаетесь обратить в свою пользу, распространяя заявления, которые содержат откровенную неправду и направлены лишь на избежание уголовной ответственности за совершенное преступление, которым Украине нанесен ущерб на сумму 3,6 млрд. грн.", - пишет следователь Генпрокуратуры.

По его словам, именно этим объясняется то, что ход всех следственных действий по делу Ю.ТИМОШЕНКО зафиксирован на видеозаписи, в частности, невыполнение процессуальных решений следователя, оскорбительные высказывания. "Ваши многочисленные заявления о незаконности возбуждения уголовного дела опровергнуты как надзирающим прокурором, так и решением Печерского районного суда г. Киева от 16 мая 2011 года, которым жалоба на постановление следователя о возбуждении уголовного дела оставлена без удовлетворения", - напоминает следователь.

А.НЕЧВОГЛОД также сообщает, что неоднократно пытался вручить Ю.ТИМОШЕНКО повестки о вызове. "Последний раз, 16 мая 2011 года, Вы демонстративно выбросили повестку о необходимости явки на 16 часов 16 мая 2011 года. Защитник Сергей ВЛАСЕНКО, получив повестку о вызове на 10 часов 17 мая 2011 года, сообщил, что Вы заболели, а потому не явитесь. При этом никаких медицинских документов следователю не предоставлено", - отметил он.

Следователь также обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в затягивании процесса ознакомления с материалами уголовного дела относительно использования киотских средств и закупки медицинских автомобилей.

"Вы уже 87 дней знакомитесь с уголовным делом по Киотскому протоколу и машинам скорой помощи, и сознательно затягиваете направление его в суд. Потому Вам необходимо быть последовательной, продемонстрировать принципиальность и способствовать скорейшему направлению Ваших дел в суд. Пусть суд разберется и вынесет в отношении Вас приговор: при наличии доказательств – обвинительный, при отсутствии – оправдательный. Это положит конец спекуляциям на тему "репрессий", сделает невозможной сознательную его политизацию и докажет обществу и международному сообществу, что Украина является демократическим государством, где господствует верховенство права, а не политическая конъюнктура", - заявляет А.НЕЧВОГЛОД.