Азаров сделал выговор заместителю губернатора

Заместитель председателя Кировоградской облгосадминистрации Богдан АНДРЮЩЕНКО получил выговор от главы правительства Николая АЗАРОВА за плохое обеспечение овощами и фруктами жителей области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель губернатора сообщил журналистам.

«Рекомендовано дать выговор и срок до осени, чтобы действительно увидеть результаты работы», - сказал Б.АНДРЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства Н.АЗАРОВ заявил о неудовлетворительном уровне производства овощей в Запорожской, Кировоградской и Херсонской областях.

Он сказал, что по предложению Министерства аграрной политики и продовольствия первыми по этому вопросу отчитаются руководители Запорожской, Кировоградской и Херсонской областей, где, по оценке МинАПК, состояние дел самое плохое.

По его словам, после рассмотрения правительством отчетов руководителей трех областей могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.