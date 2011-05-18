Встречей с Саакашвили стартует новый проект телеканала 1+1

23 мая на телеканале 1+1 состоится премьерный выпуск нового авторского проекта Александра ТКАЧЕНКО tkachenko.ua. В первом выпуске А.ТКАЧЕНКО поговорил с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ на его территории – в четырехэтажной президентской резиденции в Тбилиси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «1+1».

Герой первой программы - молодой реформатор, который учился в Киевском университете и дружит с Виктором ЮЩЕНКО. М.СААКАШВИЛИ пришел к власти после грузинской революции роз. «У нас на улицах стреляли, система здравоохранения, образования, правопорядка – всё полетело к чёрту. Я когда приезжал в Киев, и видел, что у вас светофоры работают и свет горит в окнах – меня белая зависть брала», - признался М.СААКАШВИЛИ А.ТКАЧЕНКО. По его словам, отчасти именно благодаря тому, что Грузии пришлось начинать демократические реформы с чистого листа, они оказались гораздо более эффективными, чем аналогичные процессы в пост-революционной Украине.

«Последние 6 лет у нас люди не уезжают заграницу – а возвращаются. Возвращаются мозги и кадры, которые получили опыт в развитых странах, молодежь перестала уезжать. Я уверен, через 3-5 лет мы будем новым Сингапуром», - утверждает президент Грузии.

М.СААКАШВИЛИ прокомментировал знаменитое видео, которое облетело весь мир во время обострения конфликта в Южной Осетии – то, где президент жует галстук. Кроме того, он объяснил А.;ТКАЧЕНКО, почему не собирается баллотироваться на третий президентский срок и может ли стать новым премьер-министром Грузии, и рассказал что правда – а что нет – в сплетнях о его многочисленных романах и вечеринках.

Откровенный разговор А.ТКАЧЕНКО с президентом Грузии М.СААКАШВИЛИ выйдет в эфир 23 мая в 23:30 на канале 1+1.