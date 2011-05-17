Поживанов не приедет на похороны матери

Бывший глава Госрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ из-за преследования не сможет прибыть в Украину на похороны своей матери.

Об этом УНИАН сообщил источник в окружении М.ПОЖИВАНОВА.

По словам собеседника агентства, мать М.ПОЖИВАНОВА умерла сегодня.

«У ПОЖИВАНОВА сегодня умерла мать. Но из-за преследования он не сможет прибыть даже на похороны», - сказало источник агентства.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело против М.ПОЖИВАНОВА согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в частности, выявленных международными аудиторскими компаниями в ходе проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

Относительно М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиненного в хищении государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.

25 февраля М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что находится в процессе получения статуса политического беженца в Австрии.