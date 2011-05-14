НУ: Власть не понимает, что выпускает «джина политического терроризма»

Власть не понимает, что выпускает в Украине «джина политического терроризма».

Такое мнение выразил председатель Центрального исполкома политической партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК в эфире «Шустер live», передает корреспондент УНИАН.

По мнению С.БОНДАРЧУКА, сегодня угроза терроризма стоит на пороге Украины, и для этого в стране, к сожалению, есть предпосылки. Он подчеркнул, что, прежде всего, в настоящее время происходит радикализация социальных протестов.

«Пока еще мы видим мирные площади. Завтра люди, если не смогут мирно заявлять о своем протесте, войдут в прямой конфликт с правоохранительными органами. Мы видим отношения между ультраправыми и ультралевыми силами, которые происходили недавно. Этот искусственный подогрев, к сожалению, происходит со стороны власти. Они не понимают рисков – они выпускают джина политического терроризма из бутылки, и назад потом его не загонят», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Он заметил, что сегодня отечественная правоохранительная система во главе с СНБОУ, которая должна отвечать за безопасность страны, не готова к этим угрозам политического терроризма.

Еще один аспект, на который обратил внимание С.БОНДАРЧУК, – терроризм возможен только при условии финансирования. Украина, к сожалению, является транзитной страной, через которую идет основной наркотраффик из Азии в Европу и США. Также С.БОНДАРЧУК напомнил, что именно наркобизнес является основным финансовым донором терроризма.

«У меня появляется риторический вопрос: не возникнет ли у нас угроза, и не будем ли мы свидетелями, что рано или поздно эти проблемы будут решать в нашей стране «морские котики» американского спецназа. Мне бы этого не хотелось», - сказал он.