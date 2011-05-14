Киевлян не пускают в Мариинский парк из-за «каких-то мероприятий»

В Киеве возле Мариинского дворца проходит акция «День гнева».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимает участие около тысячи человек.

Среди участников акции, в частности, такие общественные организации как «Громадянський рух України», «Спільна справа» и другие. Кроме того, в акции принимают участие представители партии «Фронт Змін».

Участники акции держат в руках плакаты с призывом: «Єднаємося браття».

Акция проходит без смонтированной сцены.

Митингующие выступают против политики реформ, которую проводит правительство Украины.

Следует отметить, что милиция не пускает граждан на территорию Мариинского парка, мотивируя это тем, что в парке проходят «какие-то мероприятия».