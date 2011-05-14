Могилев проведет «разъяснительную работу» с теми, кто собрался во Львов

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заверяет, что не допустит новых провокаций во Львове во время очередной годовщины начала войны 22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в эфире "Большой политики с Евгением Киселевым".

"Если кто-то соберется ехать во Львов с какими-то акциями, мы проведем разъяснительную работу", - сказал он. При этом А.МОГИЛЕВ заверил, что новых столкновений представители правоохранительных органов не допустят. "Никакого кровопролития мы не допустим", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН 13 мая заявил, что делегация Харьковской области 22 июня во Львове почтит память погибших во время Великой Отечественной войны.

«Я буду предлагать делегации из Харьковской области, луганчанам и представителям Донецка поехать 22 июня на 70-летие начала войны во Львов без партийной символики, георгиевских лент и красных флагов. Это не политическая акция, мы не собираемся не делать ничего, что вызовет обратную реакцию. Я не исключаю, что мы будем иметь при себе только цветы и государственные флаги Украины», - сказал М.ДОБКИН.