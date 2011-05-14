Данилишин: Украина может повторить путь Грузии, Польши, Сингапура

Образованная в Праге общественная организация Украинская европейская перспектива, соучредителем и председателем Совета которой является экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, намерена объединять потенциал украинцев, живущих и работающих за границей, для работы по приближению Украины к Европейскому Союзу путем налаживания более тесных связей между государствами и улучшения условий жизни в самой Украине.

Об этом заявили члены УЕП во время презентации организации, которая состоялась в Праге 12 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Мы начинаем широкое гражданское движение с целью построения европейской Украины - государства, где человек будет защищенным, где будет гарантирована безопасность его жизни, правам и свободам, его будущему», - подчеркивается в меморандуме, принятом УЕП.

Миссия УЕП, отмечается в документе, - «создать команду из нового поколения лидеров, которые имеют бесценный опыт работы в правительствах развитых стран, которые не думают о взятках, не имеют ограниченных идей и способны осуществлять реформы».

«К власти в Украине необходимо привести новое поколение профессиональных и порядочных управленцев с европейским мировоззрением, качественным заграничным образованием. Мы планируем привлечь колоссальный потенциал заграничных соотечественников, которые учились и работали в развитых странах. Тогда Украина сможет повторить, а может, и превзойти путь успеха Грузии, Польши, Сингапура и многих других лидеров современного мира», - говорится в меморандуме.

Члены организации, среди которых, в частности, выходцы из Украины, которые по различным причинам живут в Чехии, Австрии и других странах ЕС, отмечают, что европейский уровень жизни - это не только развитая демократия, но и безопасность каждого человека и защищенность его комфорта.

«Европейцы живут без страха – они знают, что продукты качественные, правоохранители – порядочные, налоги – неизменны, а пенсии – гарантированы. Именно безопасность человека в самом широком понимании является основой европейских стандартов жизни. Она освобождает человека от страха, дает гражданам жизнь без стресса и возможность быть счастливыми. Поэтому в Европе на улицах значительно больше улыбающихся людей, чем в Украине», - отмечают они в меморандуме организации.

Украинцы станут на самом деле свободными, отмечают в УЕП, тогда, когда Украина станет Европой не по форме, а по содержанию.

«Мы убеждены, что за дело построения Европы в Украине необходимо взяться широким фронтом – это не дело кучки политиков или ограниченного круга общественных активистов. Каждый из нас должен начать борьбу за собственную безопасность – бороться за качественные продукты, за чистый воздух, за ремонт подъездов, домов и дорог, за соблюдение своих прав, за качественную медицину, за справедливые налоги и эффективное государство», - отмечается в меморандуме УЕП.

Справка УНИАН. Украинская европейская перспектива – это общественная организация, объединяющая украинцев всего мира, которые поддерживают прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, которые живут и работают в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН который получил в 2010 году политическое убежище в Чехии.