Могилев: столкновения во Львове были проплачены

События во Львове на 9 мая могли быть организованы людьми, которые "отрабатывали гранты", заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев в эфире телеканала Интер.

По словам Могилева, просматривая записи событий во Львове, он не нашел ни единого факта агрессии со стороны радикально левых сил. "А факты агрессии людей с синими повязками на этих кадрах есть. Поэтому мы сказали, что эти конфликты с властью провоцировали именно они", - цитирует Украинская правда.

"Отдельные силы, которые выполняли какую-то задачу, проплаченую. Вы ж понимаете, что несколько тысяч во Львов не приехали чисто за идею", - добавил министр.

"У нас отдельные господа, отрабатывая поступающие нам гранты, устраивают вот такие вот колыхания. Потому что мощная Украина никому не нужна", - заявил Могилев.

Отвечая на вопрос, откуда эти гранты - с Запада или с Востока, министр сказал: "И оттуда, и оттуда".

Кроме того, на вопрос, будет ли милиция проводить разъяснительную работу с губернатором Харьковщины Михаилом Добкиным, который выступил с инициативой привезти во Львов 22 июня ветеранов войны, Могилев ответил: "Если кто-то соберется ехать во Львов еще раз с любыми акциями, без сомнения, такую работу мы проведем".

Также глава МВД сообщил, что милиция возбудила уголовное дело "по фактам массового нарушения общественного порядка" во Львове. По словам Могилева, по этому делу на утро пятницы было допрошено около 100 человек.