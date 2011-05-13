Хочет ли украинская молодежь венчаться в церкви (опрос)

Современная молодёжь ценит институт семьи и брака.

Такой вывод сделали эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», проведенной в Украине, России, Польше и Казахстане.

При этом, как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, каждый второй украинец (50,8%) считает нормой церковный и официально зарегистрированный брак одновременно, в остальных же странах исследования такой брак предпочитает около трети опрошенных: Казахстан – 35,4%, Россия – 35,1%, Польша – 31,7%. Официально зарегистрированный брак предпочитает половина молодых казахов (50,7%), почти половина россиян (45,3%), а также более четверти украинцев (26,8%). В Польше же такой брак выбирают 18,5% респондентов. При этом около трети молодых поляков (31,2%) выбирают только церковный брак, тогда как в других странах этот вариант предпочитает очень небольшое количество опрошенных (Украина – 5,6%, Россия – 4,2%, Казахстан – 3,2%).

Предпочитают гражданский брак либо являются противниками брака как такового менее 5% студентов каждой страны, принявшей участие в исследовании.

Комментируя результаты исследования, писатель и философ Михаил ВЕЛЛЕР отметил, что современной молодёжи сейчас приходится непросто. «К сожалению, сегодня старшее поколение не может похвастаться тем, что оставляет молодёжи в наследство незыблемые традиции, высокий уровень морали, процветающую страну и светлую веру в будущее. Молодежи сегодня трудно. Трудно не столько прокормиться и купить штаны, не столько даже найти работу, сколько осознать себя довольными в этом мире и найти какие-то незыблемые духовные ценности в этом мире».

По его словам, либеральная и рыночная идеологии очень сильно разрушили всю сегодняшнюю культуру. «Кажется, что можно всё. Можно быть «гетеросексуалом» и «гомосексуалом», самое главное при этом – не курить. Можно быть вором, самое главное – чтобы суд не назвал тебя вором. И тогда ты можешь высоко держать голову. Можно быть многожёнцем, можно торговать живым товаром, можно заниматься проституцией, и это будет называться предоставлением сексуальных услуг населению», - сказал он.

По мнению писателя, сегодня настало время возврата к так называемым консервативным ценностям. «Сволочь – всегда сволочь, доблесть – всегда доблесть, верность – всегда верность, и счастье всех – выше и дороже, чем счастье одного. Так что молодёжи можно только пожелать, во-первых, никогда не терять веру в себя, во-вторых, ничего не принимать на веру, а все проверять собственным умом, в-третьих – ни в коем случае не брать в наследство все, оставленное отцами, но и не отрицать всего огульно тоже ни в коем случае. Потому что жизнь поколений состоит в том, чтобы стараться взять всё лучшее у прежних и отбросить все худшее, что они пытаются навязать следующим поколениям», - считает М.ВЕЛЛЕР.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.