В том, что Луценко сейчас под стражей, регионал обвинил Ющенко и Тимошенко

Член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ считает, что в том, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО находится под стражей, виноваты бывший премьер Юлия ТИМОШЕНКО и бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом Я.СУХОЙ сказал, комментируя обвинения, выдвинутые правоохранительными органами против Ю.ЛУЦЕНКО.

«В том, что Юрий ЛУЦЕНКО находится под стражей, виноваты Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЮЩЕНКО. Именно они в 2005 году назначили министром внутренних дел мелкого хулигана и пьяницу, психически неуравновешенного человека, склонного ко лжи, привыкшего нарушать закон. Цель этого назначения на волне помаранчевых настроений была всем понятной… Во время пребывания Юрия ЛУЦЕНКО в должности его отрицательные черты обострились. Стоит вспомнить драку, которую он устроил с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на заседании СНБО, пьяный дебош в аэропорту Франкфурта и должностные злоупотребления».

Поэтому, отметил Я.СУХОЙ, «за свое нынешнее положение Юрий ЛУЦЕНКО должен благодарить в первую очередь ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО».