Луценко: все это смахивает на корриду с неизбежным финалом

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не намерен после выхода из СИЗО отправляться на лечение за границу.

Об этом он заявил в интервью "Коммерсант-Украина".

"Не планирую", - заявил экс-министр.

Луценко рассказал, что пошел на голодовку, как на крайнюю меру своей защиты.

"Вызывающую дух Берии бумагу ГПУ (о продлении срока пребывания под стражей) без смущения четыре раза утверждают Печерский и апелляционный суды. То есть у меня впереди аналогичная комедия с перспективой лишиться свободы на 10 лет. Я для этого должен беречь свою жизнь и здоровье, изображая веру в правосудие и законность?", - отметил он.

"К сожалению, правовые аргументы в нынешней Украине не работают. Поэтому я защищаюсь тем немногим, что у меня осталось. Конечно, все это смахивает на корриду с неизбежным финалом. Но по мне это лучше, чем покорный поход на бойню районного мясокомбината", - уточнил экс-чиновник.

Бывший министр уверен, что его голодовка не осталась незамеченной властью.

"Я считаю, что кто-то давно должен заявить о недопустимости продолжения тоталитарной практики содержания под арестом неосужденных лиц, не представляющих социальной опасности. Украинское законодательство предусматривает такие формы ограничения, как залог, подписку о невыезде, поручительство. Почему это не используется?", - отмечает Луценко.

"Я отвечу: потому что поддержанное судом решение следователя ГПУ об аресте - залог взаимной поруки и неизбежности обвинительного приговора", - заявил он.

Луценко также сообщил, что он лежит в палате "с решеткой на окнах и дверях, где круглосуточно находятся четыре милиционера".

"Под конвоем того же спецназа прохожу обследования. Есть от этого польза - не приходится стоять в очереди на процедуры. (Смеется.) Я не считаю себя ни Сталиным, ни Брежневым, чтобы публиковать в газетах коммюнике о состоянии своего здоровья. Проблемы есть, но, спасибо врачам, все под контролем. Капельницы ставят до глубокой ночи", - рассказал экс-министр.

Украинская правда