«Наша Украина» требует наказать тех, кто вывесил красные флаги

Депутаты от «Нашей Украины» требуют от генпрокурора расследовать факты незаконного вывешивания советских флагов на зданиях государственных учреждений. Об этом говорится в соответствующем депутатском запросе, подписанном депутатами из группы «Наша Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«9 мая вопреки действующему законодательству на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных учреждений рядом с Государственным Флагом Украины использовались красные флаги, в частности и флаги несуществующего тоталитарного государства СССР», - говорится в документе.

Депутаты отмечают - такие самоуправные действия не только нанесли значительный вред имиджу Украины в глазах международной общественности, но и спровоцировали общественные беспорядки внутри страны.

«Мы убеждены, что всякое использование флагов тоталитарного государства рядом с государственным флагом независимой Украины является надругательством над государственными символами Украины. Данные факты должны быть тщательным образом расследованы, а виновные в нарушении действующего законодательства должны быть привлечены к ответственности», - подчеркивают авторы запроса.

Депутаты требуют дать поручение областным прокуратурам тщательным образом изучить все факты самоуправного использования советских флагов на зданиях государственных учреждений и привлечь виновных к ответственности.