Сегодня у Януковича поговорят о реформах

В четверг, 12 мая, в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется заседание Управляющего совета Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования медицинской, образовательной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (Администрация Президента Украины, улица Банковая, 11).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по результатам заседания в пресс-центре АП в 13.00 (ориентировочно) состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента - представителя Президента в Кабинете Министров Украины Ирины АКИМОВОЙ.