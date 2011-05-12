Тимошенко собралась в Нью-Йорк

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко собирается лично присутствовать при рассмотрении ее иска в Окружном суде Нью-Йорка к Дмитрию Фирташу. Об этом Тимошенко сказала в комментарии "Украинской правде".

На вопрос, кто будет представлять ее иск в Нью-Йорке, Тимошенко ответила: "Я буду лично".

"Я буду требовать от следователя, чтобы меня отпустили с подписки о невыезде. В Уголовно-процессуальном кодексе вообще сказано, что я должна только уведомлять следователя о намерении уехать", - сказала Тимошенко.

По ее словам, кроме нее, иск в Окружной суд Нью-Йорка против Фирташа подписали еще 17 депутатов от БЮТ, фамилии которых не называются.

Тимошенко добавила, что если суд в Нью-Йорке докажет, что "Нафтогаз" и "РосУкрЭнерго" при рассмотрении дела в Стокгольмском арбитраже действовали в сговоре, это повлечет наложение штрафа.

"Если в США докажут сговор, это может повлечь выплату компенсаций в тройном размере", - сказала Тимошенко.