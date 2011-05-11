В Тернополе провели митинг-пародию

В Тернополе молодые журналисты совместно с друзьями устроили митинг-пародию.

Как передает корреспондент УНИАН, один из организаторов мероприятия Андрей ЯНОВИЧ объяснил, что таким образом они хотели продемонстрировать нелепость митингов и пикетов, которые проводят разные политические силы, демонстрируя бурную деятельность, в то же время не совершая реальных поступков для улучшения жизни граждан.

«На таких митингах политики красиво выступают, принимают различные резолюции, которые в результате ни к чему не приводят. Наша акция – это своеобразное противопоставление и высмеивание той ретивости, с которой проводятся иногда даже проплаченные пикетирования», - отметил А.ЯНОВИЧ.

Митинг члены инициативной группы провели в безлюдном районе напротив местного гидрометцентра. В руках они держали плакаты без надписей и древки без флагов. Предварительно в городском совете организаторы сделали заявку на проведение митинга в этом месте, следовательно, действо прошло под охраной милиции.

Руководителю метеоцентра, который вышел к пикетирующим, участники мероприятия выразили требования относительно обеспечения благоприятных погодных условий в городе, а также выразили свой протест против китайской гречки, против подорожания горючего, против возможного расформирования Тернопольской области и против унижения животных.

Слегка шокированный чиновник лишь заверил пикетирующих, что работники метеослужбы будут пытаться давать как можно более точные прогнозы.

В завершение молодые люди вытянули из пакета игрушечного слоника и выставили его на дорогу, что символизировало выпускание животного на волю. «Этот слоник станет нашим символом, а в действительности мы его выпустили, чтобы подчеркнуть бессмыслицу этой акции», - объяснил А.ЯНОВИЧ.