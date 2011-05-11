Полевые командиры Майдана написали открытое письмо Януковичу

Полевые командиры помаранчевого Майдана-2004 года Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай ТОМЕНКО и Владимир ФИЛЕНКО требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на деле подтвердить свои слова о необходимости избежания политических репрессий в Украине в виде арестов деятелей оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом говорится в открытом письме к В.ЯНУКОВИЧУ.

В письме к Президенту отмечается: «Как народные депутаты Украины, как полевые командиры Майдана, как граждане Украины обязаны довести до вашего сведения нашу позицию относительно факта очевидной и грубой несправедливости по отношению к Юрия ЛУЦЕНКО, который уже 5-й месяц содержится в тюрьме без каких бы то ни было правовых оснований».

«Сконцентрировав сомнительными, с точки зрения закона и права, методами всю полноту власти в стране, Вы таким образом взяли на себя всю моральную, политическую и юридическую ответственность за ситуацию в государстве – именно поэтому обращаемся к Вам. Притеснения гражданских свобод, преследование оппозиции, выборочное применение закона, экономический и социальный провал Вашего правительства делает ситуацию в государстве каждый раз больше взрывоопасной. Планомерными провокациями при участии высших должностных лиц и властных институтов государства ведется, шаг за шагом, целенаправленная политика на раскалывание украинского общества. Одним из самых показательных проявлений этого является безосновательное и неправовое многомесячное лишение свободы Юрия ЛУЦЕНКО. Формальное обоснование: непризнание им своей вины, его публичные оппозиционные заявления и отказ давать показания является нескрываемым и циничным проявлением давления на обвиняемого и грубым надругательством над Конституцией Украины и правами человека», убеждены авторы письма.

Они призывают В.ЯНУКОВИЧА «остановить продолжение этой практики, поскольку Европейский суд по правам человека уже взял в производство жалобу ЛУЦЕНКО и предоставил ей приоритетный статус. Впереди очередная пощечина по реноме Украины – как неправового и недемократического государства. К сожалению, властью не сделаны надлежащие выводы после того, как страны Европейского Союза начали предоставлять нашим гражданам политическое убежище из-за невозможности справедливого правосудия в нынешней Украине. Такая же оценка доминирует и внутри страны: общество воспринимает арест Юрия ЛУЦЕНКО как политическую расправу, демонстративную месть Майдану, на котором миллионы украинцев боролись за свои права и свободу в 2004 году».

«Ю.ЛУЦЕНКО никогда не скрывал своего невосприятия политики и действий Партии регионов и Вас лично. Таких оппонентов надо уважать, а не уничтожать. Мы, полевые командиры, а значит, и Ю.ЛУЦЕНКО, создавали Майдан в 2004 году во имя сохранения демократических ценностей и свободы выбора. Благодаря этому Вы и Ваша политическая сила впоследствии смогли прийти к власти. Требуем от Вас, как действующего гаранта Конституции, на деле подтвердить свои слова о необходимости избежания политических репрессий в Украине в виде арестов деятелей оппозиции», говорится в письме Т.СТЕЦЬКИВА, Н.ТОМЕНКО и В.ФИЛЕНКО к В.ЯНУКОВИЧУ.