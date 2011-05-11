Жириновский считает ошибкой присоединение Западной Украины в 1939

Вице-спикер Государственной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает ошибкой присоединение Западной Украины к Советской Украине в 1939 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе обсуждения специального заявления Госдумы РФ в связи с событиями во Львове 9 мая с. г.

«Почему это произошло во Львове? Ведь в этих беспорядках участвовали люди, которым, в среднем, 20 лет. Они выросли в Западной Украине и вообще ничего не знают, что у нас была святая война. Им вбили в голову в новых учебниках, и они не виноваты в этом. Для них мы - оккупанты», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его мнению, несмотря на это, должно быть уважение к человеку и личности, и люди имеют права одеть любые ордена, любую ленточку или венок. Он также напомнил, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатических представительств.

В.ЖИРИНОВСКИЙ заявил, что главная ошибка заключается в том, что после пакта Молотова-Риббентропа Западную Украину нужно было не присоединять к Советской Украине, а делать ее «территорией единого государства».

«Создали матрешку – союз национальных государств, и это будет еще будет долго откликаться нам. Нельзя было создавать эти государства. Мы увеличили территорию Украины, которая от нас ушла», - сказал он. И добавил, что не должно было быть «никакой Украины, никакой Белоруссии, Казахстана, Грузии, должна была быть единая территория».

По его словам, Украине было дано очень много, но «она пошла кормиться в другой организации, находящейся в Брюсселе». «Не надо никому никогда оказывать никакой помощи…», - подчеркнул он.

В.ЖИРИНОВСКИЙ заявил, что «когда мы выселяли из Западной Украины, мы что, не понимали, что создаем? Они все ушли в немецкую полицию. Потом НКВД в 1945 году начала их за это наказывать – там все население было к нам враждебно настроено…отцов, сыновей - в тюрьму после 45-го».

«Что вы от них (от жителей Западной Украины – УНИАН) хотите? Их поляки трамбовали, мы их трамбовали, а сегодня мы хотим, чтобы они всех приветствовали. Это измученное население. Их мучили австрийцы, поляки, а русские этого не делали, но поскольку наша армия проходила через эти населенные пункты, они начинают это вспоминать как какие-то меры», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ .