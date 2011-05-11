Литвин считает, что политикам нужны дополнительные прививки

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине необходимо «повысить иммунитет против нацизма и сталинизма».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после выступлений представителей ряда фракций относительно событий 9 мая, в частности, во Львове.

По словам В.Литвина, народным депутатам необходимо воздержаться от «непарламентских высказываний и клеймения друг друга». «Поскольку энергия слов не заменит собственные проблемы», - добавил он.

Как сказал председатель ВР, сегодня в парламенте «произошло выпускание пара, а нам нужен серьезный разговор по этому поводу».

В.ЛИТВИН отметил: «Мне кажется, что шли к этому конфликту, нужен был повод, повод этот нашли и вышли на конфликт – на сознательные соответствующие действия». «Нам нужны рассудительные оценки и ответственные решения на будущее», - добавил он.

Как считает В.ЛИТВИН, «нам нужны дополнительные прививки, в том числе среди политиков, чтобы повысить иммунитет против нацизма и против сталинизма».