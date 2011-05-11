Азаров: Экстремисты не должны испортить репутацию Львова

10:49, 11 мая 2011
Политика
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Премьер открыл заседание Кабмина

Экстремисты не должны испортить репутацию Львова как гостеприимного города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Власть обязана сделать невозможным насильственные действия, уголовных проявлений, связанных с нарушением прав человека. Я не воспринимаю и никогда не восприму, что наши граждане не могут всегда чувствовать себя защищенными, где бы они не находились в своей стране. Я глубоко убежден: Львов – гордость Украины, прекрасный, гостеприимный город, и нельзя позволить экстремистам пытаться испортить его репутацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что празднование 66-й годовщины Победы прошло на достойном уровне, ветераны «вновь почувствовали гордость» и увидели уважение к своему подвигу.

По словам главы правительства, младшее поколение воспринимает праздник Победы как объединительный национальный символ. «Я убежден, что в будущем мы будем шагать именно как нация победителей человеконенавистнической идеологии фашизма. Празднование Дня Победы засвидетельствовало, что Украина базирует свое развитие на общечеловеческих ценностях, в системе которых победа над нацизмом, бесспорно, знаковое событие, перед которым наши люди склоняются и будут далее благодарно склонять головы», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В то же время он отметил, что празднование Дня Победы засвидетельствовало, что украинское общество отвергает «раскольнические попытки исказить величественный подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны».

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