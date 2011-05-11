Луценко в больницу сопровождали 10 спецназовцев

Врачи больницы скорой помощи считают, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО должен в течении недели находиться у них на лечении.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

Издание напоминает, что вчера вечером бывшего главу МВД перевели в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи по адресу: ул. Братиславская, 3. Одним из первых в больницу прибыл народный депутат Владимир АРЬЕВ ("Наша Украина – Народная самооборона"), который стал свидетелем того, как экс-министра доставили в отделение острых отравлений. Его сопровождал конвой из десяти сотрудников спецподразделения МВД в масках.

"Юрия Витальевича сначала привезли в приемное отделение, а потом в сопровождении конвоя привели в отделение, – рассказал «Коммерсанту» В.АРЬЕВ. – На вопрос о его самочувствии работники СИЗО отвечали «нормально», но я слышал его голос – он немного хрипловат, и, насколько я знаю, это нехарактерный для него тембр".

Как пишет газета, дверь в отделение около часа оставалась закрытой – не помогло даже то, что жена экс-министра все это время, не переставая, стучалась в нее. "Мы хотели бы убедиться, что с Юрой все нормально, что не наступили никакие форс-мажорные обстоятельства, и он дошел до палаты сам, а не был доставлен на носилках", – объяснила Ирина ЛУЦЕНКО.

После 20.00 к ожидавшим под дверью отделения родственникам и депутатам вышел в сопровождении сотрудника МВД дежурный врач Григорий ПАНЧАК. Он сообщил, что Ю.ЛУЦЕНКО обследовали и назначили курс лечения – ему будут введены лекарства от интоксикации и препараты, стимулирующие сердечно-сосудистую систему. "Состояние его относительно удовлетворительное, давление 100 на 70, – сказал врач. – Думаю, неделю он должен побыть здесь".

Как стало известно, осматривал экс-министра и дежурный нейрохирург. Как сообщил Г.ПАНЧАК, это объясняется тем, что ранее Ю.ЛУЦЕНКО жаловался на боли в позвоночнике. Он же объяснил, почему Ю.ЛУЦЕНКО был доставлен именно в это отделение. "В нашем отделении есть специализированные палаты для задержанных, они с решетками", – сказал Г.ПАНЧАК.

Адвокат Игорь ФОМИН полагает, что Ю.ЛУЦЕНКО не прекратит голодовку после помещения в больницу. "Я думаю, он может принять решение прекратить голодовку только в случае принятия в отношении него принципиальных решений – например, изменения меры пресечения либо решения Европейского суда по правам человека, – предположил И.ФОМИН.– Это будет решение Юрия ЛУЦЕНКО, независимо от того, где он находится".