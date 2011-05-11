Бютовцы хотят слышать Азарова

Фракция "БЮТ-Батьківщина" предлагает в пятницу, 13 мая, во время часа вопросов к правительству заслушать в Верховной Раде информацию премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о мерах правительства по минимизации роста цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сказал лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, в последнее время вся Украина наблюдает за галопирующим ростом цен. «Поєтому премьер-министр должен изложить свое виденье, что будет делаться в стране по вопросам ценообразования», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО добавил, что Н.АЗАРОВ должен сообщить, какие меры принимаются для остановки инфляции.