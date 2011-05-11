Тимошенко об НКЗУ, планах Януковича и колониальной губернии

Председатель партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Народный комитет защиты Украины не дал действующей власти превратить Украину "в авторитарную колониальную губернию".

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО ее обращении к членам НКЗУ по случаю первой годовщины основания Комитета.

"За время, прошедшее со дня основания, Комитет сумел провести ряд мощных акций, которые нейтрализовали систему властной пропаганды и сплотили украинское общество на защиту своих интересов. Эти меры ломают планы команды ЯНУКОВИЧА и его Партии регионов по превращению Украины в авторитарную колониальную губернию, руководство которой торгует независимостью и заботится только о своем обогащении за счет обнищания остального народа", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ровно год назад Комитет предстал как реакция на системную антиукраинскую деятельность ЯНУКОВИЧА. НКЗУ собрал широкий круг интеллектуалов, общественных и культурных деятелей, тех, кого называют настоящей совестью нации. Чрезвычайно важно, что все эти люди, осознавая реальную опасность, нависшую над нашим народом и его государственностью, не раз решительно поднимали свой авторитетный голос, осуждая конкретные преступления власти", - добавила лидер партии "Батькивщина".

По ее словам, представители НКЗУ объединились ради защиты национальных интересов, и они будут продолжать борьбу за право украинцев на европейское, демократическое развитие "несмотря на запугивание и давление власти".

"Знаю, как власть ненавидит Народный комитет защиты Украины, как она боится и старается уничтожить все украинское. Но борьба за достойное будущее нашего государства еще не завершена. Это дело честное, правое и благородное, поэтому - Украина обязательно победит!", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.