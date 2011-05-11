Тимошенко об НКЗУ, планах Януковича и колониальной губернии
Обращение по случаю первой годовщины
Председатель партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Народный комитет защиты Украины не дал действующей власти превратить Украину "в авторитарную колониальную губернию".
Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО ее обращении к членам НКЗУ по случаю первой годовщины основания Комитета.
"За время, прошедшее со дня основания, Комитет сумел провести ряд мощных акций, которые нейтрализовали систему властной пропаганды и сплотили украинское общество на защиту своих интересов. Эти меры ломают планы команды ЯНУКОВИЧА и его Партии регионов по превращению Украины в авторитарную колониальную губернию, руководство которой торгует независимостью и заботится только о своем обогащении за счет обнищания остального народа", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
"Ровно год назад Комитет предстал как реакция на системную антиукраинскую деятельность ЯНУКОВИЧА. НКЗУ собрал широкий круг интеллектуалов, общественных и культурных деятелей, тех, кого называют настоящей совестью нации. Чрезвычайно важно, что все эти люди, осознавая реальную опасность, нависшую над нашим народом и его государственностью, не раз решительно поднимали свой авторитетный голос, осуждая конкретные преступления власти", - добавила лидер партии "Батькивщина".
По ее словам, представители НКЗУ объединились ради защиты национальных интересов, и они будут продолжать борьбу за право украинцев на европейское, демократическое развитие "несмотря на запугивание и давление власти".
"Знаю, как власть ненавидит Народный комитет защиты Украины, как она боится и старается уничтожить все украинское. Но борьба за достойное будущее нашего государства еще не завершена. Это дело честное, правое и благородное, поэтому - Украина обязательно победит!", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.