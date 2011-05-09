Янукович примет участие в мероприятиях к 66-летию Победы

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата, а также положит цветы к памятнику трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу в столичном Парке Славы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ также примет участие в торжествах по случаю 66-й годовщины Великой Победы, которые начнутся в 10 часов на Майдане Незалежности.