Лидер ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила всех матерей с праздником, который украинцы отмечают во второе воскресенье мая.

«Мама - главный человек в жизни каждого из нас. И нет во всем мире более святой и лучшей "профессии", чем материнство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии, текст которого размещен на ее официальном сайте.

«Я хочу, чтобы каждый сегодня поздравил своих мамочек и бабушек с этим прекрасным праздником, поблагодарил их за жизнь, за любовь и радость, которые они нам дарят ежедневно», - напомнила лидер «Батькивщины».

«Материнское сердце, как прорицатель, все знает о своих детях, чувствует их радость и боль. Мама всегда поспешит на помощь своему ребенку, независимо от того, сколько ему - три или тридцать лет. Ее не остановят никакие препятствия и преграды. И все мы чувствуем себя детьми, когда с нами рядом Мама», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала всем матерям и тем, кто готовится ими стать, здоровья, семейного тепла, любви, настоящего человеческого счастья и любящих детей.