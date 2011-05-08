Патриарх Кирилл призвал не посягать на память о войне

Предстоятель Российской православной церкви, патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ призвал «не посягать на память о Великой Отечественной войне вредными выдумками».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении к харьковчанам после торжественной церемонии возложения венков к Мемориалу Славы в Лесопарке.

«Блаженный тот, кто душу свою отдал за ближних своих. На этом и основывается почитание подвига тех, кто умер, защищая Отчизну свою. Пусть же память идет из рода в род, пусть никто и никогда не осмелится посягать на эту память вредными выдумками, убогими, карикатурными, обидными нападками», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

«Возле Мемориалов, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне, - сказал глава РПЦ, - особенно остро понимаешь, насколько глубокая рана, нанесенная войной, на теле всего нашего народа. Насколько глубокая рана в памяти украинцев, россиян, белорусов, всех тех, кто вместе боролся, защищая в то время единую Отчизну, кто вместе боролся с самим страшным и опасным врагом, который намеревался силой изменить мир по своему подобию».

Патриарх КИРИЛЛ поздравил с Днем Победы присутствующих ветеранов.

«Вы помните то время не из книжек, не из рассказов, вы его пережили, вы остались жить. Вам Господь дает долголетие, невзирая на то, что жизненный путь ваш был тяжелым. И самая главная ваша миссия, ваша главная задача - свидетельствовать о подвиге народа, о подвиге вечном. И в уважении к этому подвигу воспитывать новые поколения людей. Пусть Господь вас хранит на много благих лет. Пусть Господь охраняет Русь святую, Россию, Беларусь, Молдову, другие страны, весь мир пусть Господь бережет от страшных войн, междоусобных побоищ, от человеческих страданий. Многая вам всем и благая лета!», - подчеркнул патриарх.