Оппозиционные партии призвали срывать и уничтожать красные флаги

Сумские областные организациии политических партий и общественных организаций призвали граждан «срывать и уничтожать» красные флаги, если 9 мая их установят в области.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение подписали представители Сумских областных организаций ВО «Батькивщина», партии «За Украину!», Народного Руха Украины, ВО «Свобода», партии «Народный союз «Наша Украина», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, УНА, общества «Просвита» им. Тараса Шевченко и общества «Мемориал» им. Василия Стуса.

«Мы - общественные организации и политические силы Сумщины выступаем против вывешивания красных флагов 9 мая! Мы призываем сумчан игнорировать решение Верховной Рады об установления красных флагов с советской символикой в день Победы. Данная инициатива провластного большинства неприемлема! Приняв этот законопроект, Верховная Рада в который раз показала, что она нелегитимная и антиукраинская. Под красными флагом погибли миллионы людей в концлагерях, во время голодоморов. Под этим флагом советская власть убивала свой народ», - сказано в обращении.

В документе отмечается, что «решение действующей власти об использовании красных флагов - очередная попытка расколоть Украину и отвлечь внимание населения от провала экономической и социальной политики нынешнего правительства».

«Мы призываем не вывешивать красные флаги, а там где они вывешены - срывать и уничтожать их. Это единственный способ действенно реагировать на этот антиукраинский шаг власти! Обращаемся к другим сознательным политическим силам, общественным организациям и их лидерам организовать людей на сопротивление антиукраинским действиям», - призывают представители местных ячеек партий и организаций национально-демократического направления.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Про увековечение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет” (о порядке официального использования копий Знамени Победы). Законом предусмотрено официальное поднятие в День Победы копий Знамени Победы на зданиях (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины.

4 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красных флагов во время праздничных мероприятий ко дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

5 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что Администрация Президента передала закон об использовании красного флага на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции.