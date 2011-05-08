Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает неуместной дискуссию о праздновании 9 Мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью журналистам.

При этом он отметил: «я не вижу оснований для политических дискуссий, определенных обвинений. Это не то время».

«Я думаю, что у нас хватит проблем, вокруг которых мы будем вести дискуссию. Нужно уважать людей, уважать память и дать возможность людям иметь этот праздник», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что необходимо отдавать дань уважения тем ветеранам, которые сегодня еще живут. По его словам, осталось 43 Героя Советского Союза, в то же время в прошлом году их было вдвое больше.