Кирилл привез икону, молясь перед которой, «надо вспоминать патриарха»

Предстоятель Российской православной церкви, Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ подарил Образ Христа Спасителя Свято-Благовещенскому кафедральному собору в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Молясь перед иконой, вспоминайте вашего патриарха, который нуждается в вашей молитвенной помощи и молитвенной поддержке», - сказал КИРИЛЛ.

Владыка АНУФРИЙ от имени митрополита НИКОДИМА поднес в подарок Патриарху икону Иоанна Богослова, «как память о пребывании в кафедральном соборе Харькова».

Кроме этого, каждому харьковчанину, посетившему храм, были розданы образы Христа Спасителя с благословением патриарха КИРИЛЛА.

Как сообщал УНИАН, сегодня патриарх Российской Православной церкви КИРИЛЛ прибыл в Харьков с двухдневным визитом.

8 мая на площади Свободы патриарх КИРИЛ и Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР отслужат Божественную литургию. По окончании богослужения предстоятель РПЦ примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Славы.