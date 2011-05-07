У Тимошенко требуют уволить заместителя мэра Калуша

Ивано-Франковска областная и Калушская городская партийные организации «ВО «Батькивщина» требуют уволить заместителя городского председателя Калуша Виталину Радецкую, которая оскорбила галичан.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций, отправленном городскому председателю Калуша, сообщает официальный сайт партии.

Для увольнения чиновницы партийцы предлагают собрать 16 мая 2011 года внеочередную сессию Калушского городского совета.

В «Батькивщине» напоминают, что на днях общественно-политический резонанс во всей Украине получила информация относительно выступления на совещании медицинских работников заместителя городского председателя города Калуша Виталины Радецкой.

«Государственный служащий, привезенная в “чемодане” из Киева, которая не владеет государственным языком, по хамски, цинично унижая медицинских работников Калущини, обижая честь, человеческое достоинство и религиозные чувства как работников медицины, калушан, так и всех галичан, наследуя, наверное, пример Дмитрия Табачника, по хамски заявила, обращаясь к каждому: “Вы – генетически недоразвитый регион..., цыгане вы немытые и нечесаные., разбиваете себе лбы, когда бьете поклоны в церкви, а ничего в душе святого у вас нет...», - говорится в заявлении.

Ивано-Франковская областная и Калушская городская партийные организации «ВО «Батькивщина» требуют уволить Радецкую «за нарушение Присяги государственного служащего, что выразилось в унижении чести, национального достоинства и религиозных чувств граждан Украины».

Кроме того, партия требует от мэра Калуша обратиться в прокуратуру относительно наличия факта уголовного преступления в действиях заместителя Калушского городского председателя В.Радецькой.

«Действия, поступки городского председателя г. Калуша п.Насалика И.С., депутатского корпуса Калушского городского совета относительно оценки и принятия решения по заместителю городского председателя В.Радецькой будем считать лакмусовой бумажкой на патриотизм и уважение к избирателям Галичины», - резюмируется в документе.