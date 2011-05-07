Харьковский горсовет обыграл в футбол мэрию Львова

Футбольная команда Харьковского городского совета одержала победу в матче с командой Львовской мэрии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, футбольный матч между командами городских советов Харькова и Львова, который прошел сегодня на стадионе «СКА» в городе Львове, завершился победой харьковчан со счетом 2:1.

Первый гол команда Харьковского горсовета забила на 8-й минуте матча при помощи Владислава ПОДВОЙСКОГО. Второй мяч в ворота львовян попал уже через 2 минуты. Гол забил Евгений РАДЧЕНКО.

В состав футбольной команды Харьковского горсовета входят представители депутатского корпуса и исполнительной власти.

Комментируя победу футбольной команды, начальник управления по делам семьи и молодежи Харьковского горсовета Андрей ХИЖНЯК, отметил слаженность и сыгранность харьковчан. «Львовская сторона была удивлена сыгранности нашей команды. На вопрос львовян о том, кто наш главный тренер, мы ответили: это Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС».

«Борьба была беспощадной, но корректной - обошлось без травм как с одной, так и с другой стороны. Несмотря на то, что львовская сторона делала постоянные замены, и было мало зрителей, группа наших болельщиков стимулировала нашу команду на победу. Все игроки были заметны и хороши на поле. Это и капитан команды Владимир МИСИК (фракция Партии регионов), и играющий тренер - директор Юридического департамента Харьковского горсовета Владимир КОВАЛЕНКО», - отметил А.ХИЖНЯК.

«Мы благодарны, - добавил он, - нашим львовским коллегам за теплый и гостеприимный прием и пригласили их к нам на День города - 23 августа. У нас в Харькове в это время и состоится ответный матч».

Справка УНИАН. Сегодня, 7 мая, Львов празднует день города. Городу исполнилось 755 лет.