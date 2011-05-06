Тимошенко неожиданно исчезла

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО не явилась сегодня вечером на запланированную встречу с представителями общественности города Сумы.

Как передает корреспондент УНИАН, в 17.30 в сквере возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 500 сумчан, депутаты городского и областного совета от фракции "БЮТ-Батьківщина".

В течение 40 минут они ожидали прибытия Ю.ТИМОШЕНКО на запланированный митинг, но она так и не явилась.

На вопрос корреспондента УНИАН о причинах отсутствия лидера “Батьківщина” на митинге заместитель председателя областной организации партии Владимир ШУЛЬГА ответил, что официальных комментариев по этому поводу не будет.

После этого люди разошлись с места запланированной встречи, установив у подножия памятника Т.Шевченко корзину роз, которую планировала поднести Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 5-6 мая находилась в Сумской области.